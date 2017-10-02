В Белом доме назвали единственную тему для диалога с КНДР
23:53, 02 октября 2017Мир
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Единственной темой для диалога будет вопрос освобождения граждан США.
Иллюстрация / REUTERS
Вашингтон не будет вести диалог с Пхеньяном по политическим вопросам, единственной темой для диалога будет вопрос освобождения граждан США. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
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«Мы ясно дали понять, что сейчас не время для разговоров [с КНДР]. Единственное, мы говорим с ними — и будем говорить с ними — только об освобождении задержанных американских граждан. Помимо этого никаких других переговоров не будет», — сказала Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал тратой времени попытку установить диалог с КНДР и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы».
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