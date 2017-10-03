Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером, несмотря на падение товарооборота после вторжения РФ в Украину

Президент России Владимир Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером, несмотря на сокращение товарооборота в два раза после вторжения РФ в Украину, а также призвал к формированию «общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Рассматриваем ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера. За последние три года наш товарооборот взаимно сократился – в два раза. Тем не менее, на страны ЕС приходится почти половина объема внешней торговли России», - сказал Путин.

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Он добавил, что компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий.

«Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан – УНИАН) и ЕС, в том числе в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана», - подчеркнул он.

Верительные грамоты главе российского государства вручил посол ЕС Маркус Флориан Эдерер.