Путин надеется на "конструктивное" обсуждение в Совбезе ООН предложения РФ по миссии на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на «конструктивное» обсуждение в Совете безопасности ООН российского предложения, касающегося миротворческой миссии на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«В современном мире конфликты должны разрешаться с учетом порой крайне чувствительных факторов путем поиска компромисса. Применительно к украинскому кризису такое понимание лежит в основе согласованного в Минске в феврале 2015 года Комплекса мер», - сказал Путин.

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Он добавил, что что в этом документе зафиксированы все ключевые составляющие урегулирования ситуации на Донбассе в политической сфере и вопросах безопасности.

«Для придания дополнительного импульса Россия недавно выступила с инициативой учреждении миссии ООН по содействию охране миссии ОБСЕ на Донбассе. Рассчитываем на деловое конструктивное обсуждение этого предложения в рамках Совета безопасности», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил разместить миротворческую миссию ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса включая границу с РФ.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. В тот же день в Кремле уточнили, что обсуждение вопроса о размещении миротворцев на Донбассе будет проходить в «нормандском формате».

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября Порошенко обратился к Совету безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включительно с украинско-российской границей.

Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасностного и политического присутствия миротворцев ООН на Донбассе.