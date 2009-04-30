ПАСЕ призывает Молдову расследовать нарушения прав человека

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Молдову провести расследование всех фактов нарушений прав человека после парламентских выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Молдове”, одобренной на заседании ПАСЕ.

В документе отмечается, что парламентские выборы 5 апреля были основным тестом для молдавской демократии. Наблюдатели ПАСЕ по итогам выборов пришли к выводу, что выборы в целом отвечали многим международным стандартам, однако в будущем необходимо совершенствовать избирательный процесс.

ПАСЕ выразила сожаление по поводу выявленых наблюдателями проблем в ходе выборов и призывала власть Молдовы изучить выводы международных наблюдателей и улучшить избирательный процесс.

При этом ПАСЕ выразила обеспокоенность тем, что Молдова не смогла имплементировать рекомендации Ассамблеи, предоставленные ей еще в 2007 году, относительно улучшения избирательного законодательства и избирательных процедур. Депутаты также выразили мнение, что внесенные в апреле 2008 года изменения в избирательное законодательство, которые предусматривают увеличение проходного барьера в парламент с 4% до 6%, запрещение создания блоков и запрещение гражданам, которые имеют двойное гражданство, выполнять публичные функции, ограничили возможности ряда политических сил эффективно принимать участие в выборах.

ПАСЕ также выразила сожаление по поводу того, что мирные протесты, преимущественно по инициативе молодежи, которые начались 6 апреля, переросли 7 апреля в силовую атаку на административные здания Президента и парламента. ПАСЕ осудила эти действия манифестантов.

Вместе с тем ПАСЕ выразила разочарование по поводу обвинений властей Молдовы в адрес оппозиции, которые были сделаны после беспорядков, в намерениях осуществить государственный переворот.

“Ассамблея считает, что в таких условиях власть должна была бы демонстрировать большую сдержанность в своих заявлениях с целью сдержать ситуацию”, - сказано в резолюции.

В документе депутаты выразили обеспокоенность жестоким обращением полиции с участниками акций протеста, в частности, фактами избиений, пыток, нарушений прав человека на честное расследование и эффективную медицинскую помощь, диспропорционального ограничения свободы СМИ.

“Ассамблея призывает немедленно начать детальное расследование этих обвинений в жестокости и приведению к суду ответственных за эти нарушения”, - отмечается в резолюции.

ПАСЕ призвала Молдову возобновить реформу избирательного законодательства в сотрудничестве с Венецианской комиссией, продолжить реформу медиа, провести реформирование судебной системы для обеспечения ее независимости, продолжить реформирование полиции для предотвращения применения чрезмерной силы в будущем, значительно улучшить условия содержания заключенных.

ПАСЕ также выразила мнение о том, что страны-соседи Молдовы – Румыния, Украина и Россия – должны играть конструктивную роль в уменьшении напряженности и содействии диалогу между политическими силами, уважая суверенитет и территориальную целостность страны.

Депутаты ПАСЕ выразили убеждение, что все политические силы Молдовы должны чувствовать свою ответственность за ситуацию, которая сложилась после выборов, для разрешения нынешнего политического кризиса. Ассамблея считает, что для этого все политические силы должны признать решение Конституционного суда, которое подтвердило результаты выборов, лидеры всех политических сил должны осудить жестокость и обязаться использовать только демократические политические средства для отстаивания своих позиций.

Кроме того, депутаты ПАСЕ высказались за проведение расследования как событий, которые состоялись после выборов, так и фактов нарушений прав человека. Политические партии, которые попали в парламент, убеждены в ПАСЕ, должны начать конструктивный диалог для разрешения политического кризиса. В то же время, парламентское большинство и оппозиция должны начать диалог при широком участии внепарламентских сил и гражданского общества с целью обсуждения будущего страны.

Депутаты ПАСЕ также предложили Мониторинговому комитету к июньской сессии Ассамблеи оценить прогресс Молдовы в имплементации этой и предыдущих резолюций.