Папа Римский выступит с речью о фейковых новостях

04:48, 30 сентября 2017
Мир
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Темой послания Папы Римского Франциска на Всемирном дне социальных коммуникаций Римской католической церкви будет "Фейковые новости и журналистика ради мира".

Папа римский Франциск заявил, что темой его послания на следующем

Иллюстрация REUTERS

Всемирном дне социальных коммуникаций Римской католической церкви будет "Истина сделает вас свободными. Фейковые новости и журналистика ради мира". Об этом понтифик сообщил в своем Twitter.

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В заявлении Ватикана говорилось, что этот вопрос важен для папы римского, потому что "фейковые новости способствуют формированию и развитию сильной поляризации мнений", пишет Reuters.

По мнению Франциска, искажение фактов может иметь "последствия на уровне индивидуального и коллективного поведения".

Всемирный день социальных коммуникаций будет отмечаться 13 мая. Послание папы будет обнародовано 24 января на праздник святого Франциска Сальского, который является покровителем журналистов, сообщает Reuters.

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Теги: #Папа Римский фейки новости речь