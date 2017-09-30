Папа Римский выступит с речью о фейковых новостях

Папа римский Франциск заявил, что темой его послания на следующем

Всемирном дне социальных коммуникаций Римской католической церкви будет "Истина сделает вас свободными. Фейковые новости и журналистика ради мира". Об этом понтифик сообщил в своем Twitter.

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В заявлении Ватикана говорилось, что этот вопрос важен для папы римского, потому что "фейковые новости способствуют формированию и развитию сильной поляризации мнений", пишет Reuters.

По мнению Франциска, искажение фактов может иметь "последствия на уровне индивидуального и коллективного поведения".

Всемирный день социальных коммуникаций будет отмечаться 13 мая. Послание папы будет обнародовано 24 января на праздник святого Франциска Сальского, который является покровителем журналистов, сообщает Reuters.