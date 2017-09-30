США не признают курдского референдума о независимости

США не признают референдум о независимости иракского Курдистана и призывают стороны к конструктивному диалогу. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, обнародованного в Twitter Госдепартамента.

"Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, проведенный региональным правительством иракского Курдистана, который состоялся в понедельник. Голосование и его результаты не легитимны, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак", – подчеркнул Тиллерсон.

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В заявлении также говорится, что США призывают стороны к спокойствию, прекращению обоюдных обвинений и угроз.

Ранее сообщалось, что в Курдской региональной автономии Ирака прошел референдум за независимость Курдистана, большинство участников которого высказались за независимость данной территории. О непризнании результатов референдума заявили правительства Ирака, Турции и ряда других стран.