США не признают курдского референдума о независимости
В заявлении также говорится, что США призывают стороны к спокойствию, прекращению обоюдных обвинений и угроз.
США не признают референдум о независимости иракского Курдистана и призывают стороны к конструктивному диалогу. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, обнародованного в Twitter Госдепартамента.
"Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, проведенный региональным правительством иракского Курдистана, который состоялся в понедельник. Голосование и его результаты не легитимны, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак", – подчеркнул Тиллерсон.
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В заявлении также говорится, что США призывают стороны к спокойствию, прекращению обоюдных обвинений и угроз.
Ранее сообщалось, что в Курдской региональной автономии Ирака прошел референдум за независимость Курдистана, большинство участников которого высказались за независимость данной территории. О непризнании результатов референдума заявили правительства Ирака, Турции и ряда других стран.