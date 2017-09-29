В ЦРУ объявили о наборе сотрудников со знанием русского языка

Американское Центральное разведывательное управление объявило в Twitter о наборе сотрудников со знанием русского языка.

«Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в тексте сообщения.

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К сообщению также прикреплено изображение с текстом на русском языке: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».