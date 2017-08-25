Спецслужбы США в 2017-м поймали рекордное количество российских хакеров - Reuters

Активность спецслужб США по задержанию российских хакеров в 2017 году достигла рекордных результатов - поймали 7 российских киберпреступников. Об этом сообщает Reuters.

При этом, сравнивая с периодом с 2010 года, только по два российских киберпреступника выдавались США ежегодно до 2017 года.

Издание отмечает, что это рекордный показатель задержаний российских хакеров несмотря на то, что президент Дональд Трамп пытается улучшить отношения с Москвой.

Судебные преследования совпадают с усилением контроля над российскими хакерами, так как представители разведки США определили, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Трампу. Хотя Белый дом и ушел от публичного обвинения. Да и сам Кремль опроверг обвинения.

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Издание также пишет, что четыре американских федеральных правоохранительных органов, на условиях анонимности, заявили, что не было централизованных усилий для активизации действий против российских киберпреступников под руководством Трампа.

«Увеличение количества арестов было обусловлено прорывом, достигнутым в ходе расследования в прошлогодних выборов. ФБР передавал все вопросы Министерству юстиции США. Департамент юстиции заявил, что не отслеживает аресты или обвинительные заключения по национальности и отклонил дополнительные комментарии », - пишет издание.

Как сообщал УНИАН ранее, президенту США Дональду Трампу запретят создавать совместный с Россией подразделение по кибербезопасности без согласия законодателей. Соответствующий документ одобрил Комитет разведки Сената США. В случае если же документ станет законом, то это будет последнее ограничение Конгресса президента США в отношениях с Россией.

При этом сообщается, что администрация Трампа должна предоставлять также Конгрессу отчет о том, каким разведданными США поделились с РФ, а также по любым вопросам, касающимся контрразведки и которые будут вызывать беспокойство