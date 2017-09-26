СМИ сообщили о новых потерях ВС РФ в Сирии: один из убитых ранее воевал за боевиков на Донбассе

В Сирии погибли еще двое российских военных – Юрий Хабаров из Ярославской области и Магомед Тербулатов из Чечни.

О гибели Хабарова сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), передает Радио Свобода.

По данным расследователей, перед отправкой в Сирию россиянин воевал на стороне боевиков на Донбассе. Служил ли Хабаров в Сирии по контракту или был наемником, неизвестно.

О гибели Тербулатова сообщило интернет-издание "Кавказ.Реалии". Погибший, как утверждается, служил в Сирии в военной полиции. CIT отмечает, что 20 сентября Министерство обороны России сообщило об окружении 30 бойцов военной полиции в сирийской провинции Идлиб. О погибших в ведомстве не заявляли.

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На прошлой неделе стало известно о гибели в Сирии пятерых российских военных, в их числе генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Всего, по данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 россиян.