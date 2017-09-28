Итоги очередного раунда переговоров по Brexit: процесс продвигается медленно

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из состава Европейского Союза продвигаются медленно. Это дали понять главные переговорщики после завершения четвертого раунда переговоров в четверг, 28 сентября, в Брюсселе, как сообщает DW.

Глава переговорной группы от Брюсселя Мишель Барнье констатировал, что неделя была "конструктивной", но сторонам понадобятся несколько недель, даже несколько месяцев, чтобы иметь возможность увидеть ощутимый прогресс", цитирует информагентство Reuters.

По словам Барнье, этого недостаточно, чтобы переходить к обсуждению переходного периода для Великобритании после Brexit. О необходимости переходного периода для Лондона заявила на прошлой неделе глава британского правительства Тереза Мэй.

Главный переговорщик по Brexit от Лондона Дэвид Дэвис заявил, что стороны делают "хорошие решительные шаги вперед", в частности относительно условий пребывания граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве после Brexit.

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Брюссель стремится сначала достичь согласия об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, в частности, учитывая финансовые обязательства Лондона перед ЕС, права граждан европейских стран в Великобритании и статус границы Северной Ирландии с Ирландией, отмечает информагентство dpa. Следующий раунд переговоров по Brexit начнется 9 октября.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Переговоры о Brexit необходимо завершить до октября 2018 года, чтобы парламенты стран-членов ЕС имели время на ратификацию документа. Несмотря на это, переговоры все еще находятся на начальной стадии.