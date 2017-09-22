В Кремле утверждают, что власти РФ не размещали политическую рекламу о выборах в США в Facebook

Власти Российской Федерации никогда не размещали политическую рекламу о выборах в Соединенных Штатах Америки в социальной сети Facebook. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеРуководителей Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна», - сказал Песков, комментируя интерес американских правоохранителей к публикациям в социальной сети в рамках расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США.

Ранее руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что передаст членам конгресса США, ведущим расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, данные о политической рекламе, проплаченной российскими компаниями. Цукерберг отметил, что администрация соцсети в будущем будет требовать от лиц, размещающих политическую рекламу, указывать ее спонсоров. «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», - заявил он. При этом Цукерберг не стал вдаваться в детали, о каких именно рекламных объявлениях идет речь.