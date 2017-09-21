Референдум о независимости в Каталонии: задержаны 12 чиновников (видео)

Испания пытается помешать Каталонии провести референдум о независимости. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция провела рейды и задержала не менее 12 региональных чиновников причастных к подготовке голосования. В Барселоне, столице автономии, на аресты отреагировали многотысячными уличными демонстрациями.

Люди остались на улице и ночью. В конце концов стражам порядка пришлось разгонять их силой и задерживать активных протестующих. Референдум запланирован на 1 октября.

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Ранее сообщалось, что в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум за отделение от Испании, хотя его было запрещено судом. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии.

В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.