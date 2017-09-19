Мэры городов Каталонии отказались давать показания испанским прокурорам
17:47, 19 сентября 2017Мир
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В Каталонии мэры более 700 городов явились в прокуратуру Испании, но отказались давать показания.
Иллюстрация / REUTERS
В Каталонии мэры более 700 городов явились в прокуратуру Испании, но отказались давать показания, сообщает Associated Press.
В прокуратуру вызвали мэров городов, которые поддерживают проведение референдума о независимости Каталонии. Власти Испании считают референдум незаконным и выступают против его проведения.
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Референдум запланирован на 1 октября.
Ранее сообщалось, что мэров городов Каталонии вызвали в прокуратуру.
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