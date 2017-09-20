Если снаряд попадет – сразу двух не станет: Лукашенко пошутил об отсутствии Путина на учениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему российского коллеги нет на военных учения «Запад-2017», которые сегодня должны завершиться, пишет «ТUТ.by».

Лукашенко пошутил, что в случае попадания во время учений снаряда, то не стало бы обоих президентов.

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«Если снаряд в одно место - двух сразу не станет», - пошутил Лукашенко, добавив, что «Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений».

Как сообщал УНИАН ранее, в Республике Беларусь сегодня завершатся совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». Основное внимание будет уделено 227 общевойсковом полигоне Борисовский. В частности, планируется, что по одному из основных эпизодов учений, происходящих здесь будет наблюдать президент Беларуси Александр Лукашенко. На полигоне ожидается также присутствие представителей высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации, руководства интеграционных структур - Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов. Со смотровой площадки Лукашенко оценит достигнутый уровень взаимодействия войск (сил) при ведении оборонительного боя.