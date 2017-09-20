В Беларуси сегодня завершатся учения "Запад-2017" - СМИ

В Республике Беларусь сегодня завершатся совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». Как сообщает БЕЛТА, основное внимание будет уделено 227 общевойсковому полигону Борисовский.

В частности, планируется, что за одним из главных эпизодов проходящего учения здесь будет наблюдать президент Беларуси Александр Лукашенко.

На полигоне ожидается также присутствие представителей высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации, руководства интеграционных структур - Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов. Со смотровой площадки Лукашенко оценит достигнутый уровень взаимодействия войск (сил) при ведении оборонительного боя.

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При этом сказано, что при определении замысла учения «Запад-2017» учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Утверждается, что в основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Учения проходят на полигонах в Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

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Вместе с тем, по данным представителей НАТО, к учениям "Запад-2017" привлечено от 70 до 100 тыс. военных. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь Министерство обороны Беларуси заверило, что все российские военные, участвующие в учениях «Запад-2017», покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.