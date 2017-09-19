В результате ракетного удара на учениях "Запад-2017" пострадали три человека - СМИ (новое видео)

Опубликовано новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017". Инцидент, по словам источника РБК, близкого к Минобороны РФ, произошел 16 сентября.

По данным собеседника, пострадали три человека. "Они не гражданские", — сказал источник.

О том, что инцидент произошел 16 сентября, писала независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Ранее СМИ опубликовали видео удара Ка-52 по площадке с автомобилями, позднее появилось видео из кабины вертолета.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.