У Путина увильнули от ответа на вопрос об обстреле ракетами зрителей учений "Запад-2017" (видео)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны РФ просьбу прокомментировать информацию о расстреле из вертолёта зрителей в рамках учений "Запад-2017".

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации в СМИ о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали в зрителей.

"Это нужно все-таки задавать вопрос к Министерству обороны, а не в администрацию президента", - сказал Песков.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок. Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября. Официально о нем ничего не сообщалось.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

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Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будут задействованы 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в них задействованы от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитованы 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.