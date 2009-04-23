Папа Римский примерил "арафатку" (фото)
08:14, 23 апреля 2009Мир
1222
Визит на Ближний Восток
|Фото REUTERS/Pool
Платок Бенедикту XVI вручили палестинские католики во время аудиенции, состоявшейся 22 апреля на площади святого Петра в Ватикане. Палестинцы, прибывшие в Ватикан из Вифлеема, накинули платок на плечи Папе, а он пожал им руки.
С 8 по 15 мая 2009 года глава Римско-католической церкви совершит визит на Ближний Восток. В ходе поездки он намерен посетить и Вифлеем, где собирается отслужить мессу в лагере палестинских беженцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter