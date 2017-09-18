В Москве госпитализировали‍ российского актера Караченцова

Актера Николая Караченцова госпитализировали в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он поступил в первую нейрохирургию", — заявили в больнице.

Позднее супруга актера Людмила Поргина заявила, что это плановая осенняя проверка.

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"Мы два раза в год закладываемся в центр реабилитации или в Склиф¸чтобы сдать все анализы, чтобы быть спокойными, что у нас все хорошо. А так он себя чувствует нормально", — добавила она.

Ранее Леди Гагу экстренно госпитализировали в Бразилии.