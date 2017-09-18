В Москве госпитализировали российского актера Караченцова
15:14, 18 сентября 2017Мир
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В то же время супруга актера Людмила Поргина заявила, что это плановая осенняя проверка.
В феврале актера госпитализировали в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП / peoples.ru
Актера Николая Караченцова госпитализировали в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он поступил в первую нейрохирургию", — заявили в больнице.
Позднее супруга актера Людмила Поргина заявила, что это плановая осенняя проверка.
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"Мы два раза в год закладываемся в центр реабилитации или в Склиф¸чтобы сдать все анализы, чтобы быть спокойными, что у нас все хорошо. А так он себя чувствует нормально", — добавила она.
Ранее Леди Гагу экстренно госпитализировали в Бразилии.
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