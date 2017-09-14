В Польше обокрали контейнер армии США, вынесли военное оборудование на $200 тысяч - СМИ

В Польше неизвестные обокрали контейнер армии США и вынесли военного оборудования на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает RMF24.

Контейнер обокрали близ города Жагань, что на западе страны. Именно там дислоцированы американские солдаты.

Издание отмечает, что контейнер прибыл в Польшу несколько дней назад и стоял в районе железнодорожной рампы.

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По сообщениям прокуратуры, в контейнере не было оружия, боеприпасов или взрывчатых материалов. В свою очередь СМИ сообщают, что там находились приборы ночного видения.

Дело расследует вроцлавская прокуратура и военная жандармерия.

Как сообщал УНИАН ранее, в порту польского Гданьска в среду, 13 сентября, прибыла очередная партия американской военной техники. Среди более тысячи единиц вооружения - танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы. Данное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.