В Польше обокрали контейнер армии США, вынесли военное оборудование на $200 тысяч - СМИ
В прокуратуре же уверяют, что в контейнере не было оружия, боеприпасов или взрывчатых материалов.
В Польше неизвестные обокрали контейнер армии США и вынесли военного оборудования на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает RMF24.
Контейнер обокрали близ города Жагань, что на западе страны. Именно там дислоцированы американские солдаты.
Издание отмечает, что контейнер прибыл в Польшу несколько дней назад и стоял в районе железнодорожной рампы.
Читайте такжеЮнкер предложил ввести единую должность главы Евросоюза
По сообщениям прокуратуры, в контейнере не было оружия, боеприпасов или взрывчатых материалов. В свою очередь СМИ сообщают, что там находились приборы ночного видения.
Дело расследует вроцлавская прокуратура и военная жандармерия.
Как сообщал УНИАН ранее, в порту польского Гданьска в среду, 13 сентября, прибыла очередная партия американской военной техники. Среди более тысячи единиц вооружения - танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы. Данное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.