Грузия будет платить за российский газ самую высокую цену в СНГ

Газпром выставил Тбилиси самый высокий счет за газ в СНГ – 230 долл. за тысячу кубометров, сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, в нынешнем году Тбилиси получает российский газ по цене 110 долл. Ежегодные поставки газа в Грузию составляют 1,2-1,5 млрд кубометров в год. Вчера же глава пресс-службы Газпрома Игорь Волобуев подтвердил, что "цена в 230 долл. соответствует тем предложениям, которые были сделаны нашим грузинским партнерам". По его словам, контракты еще не подписаны.

Если эта цена будет зафиксирована, то Грузии придется переплатить больше, чем в два раза. Учитывая цены в СНГ, 130 долл. для Украины и обсуждаемые 217 долл. для Латвии и 170 долл. – для Молдавии, предложенная Грузии цена сопоставима с ценами для Евросоюза. Правда, Румыния уже в этом году получает газ по 285 долл., а Болгария – по 275 долл. Положение Грузии в этом смысле хуже, чем у европейских стран, поскольку и Румыния, и Болгария покупают по столь высоким ценам только 10-20% от общего потребления газа.

Министр финансов Грузии вчера пообещал, что "правительство принимает меры, чтобы компенсировать населению разницу в повышении цены на импорт и тарифами для жителей – путем выделения субсидий". В бюджете Грузии предусмотрено финансирование мероприятий по поставкам газа по льготным ценам на электростанции.

Между тем, по информации газеты "Коммерсантъ", Грузия может остаться ближайшей зимой совсем без газа. В этом случае энергобезопасность страны должен поддержать газопровод из Азербайджана, который планируется достроить в декабре. По мнению отраслевых экспертов, мощности газопровода не хватит для удовлетворения всех потребностей республики, однако он позволит избежать коллапса в энергосистеме Грузии. В последнее время официальный Тбилиси ведет переговоры о возможных поставках газа из Ирана и Азербайджана в случае форс-мажорных ситуаций в газоснабжении Грузии.

РБК