Захватчик самолета на Ямайке сдался властям

Злоумышленник, захвативший сегодня самолет в аэропорту Ямайки и требовавший вылета на Кубу, сдался полиции.

Как передает РИА «Новости»,все члены экипажа, остававшиеся на борту в качестве заложников, освобождены. Никто из них не пострадал.

Захват самолета канадской авиакомпании CanJet Airlines, на борту которого находились 182 человека (174 пассажира и 8 членов экипажа), произошел в международном аэропорту Sangster в городе Монтего-Бэй, расположенном на северо-западе острова Ямайка в Карибском море, в тот момент, когда люди поднимались на борт для посадки. Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, проник на борт готовящегося к вылету в канадский Галифакс самолета Boeing 737.

Всем пассажирам и двоим членам экипажа удалось покинуть самолет. Шестеро членов экипажа до последнего момента оставались в заложниках. По данным властей Ямайки, злоумышленник не является террористом, это местный житель, предположительно, душевнобольной. В переговорах по освобождению заложников принимали участие премьер-министр Ямайки Брюс ГОЛДИНГ и министр национальной безопасности, а также отец захватчика.