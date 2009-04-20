Москва уговорила Финляндию на «Северный поток»?

Финляндия может выдать разрешение на строительство на своей территории участка газопровода "Северный поток" уже в июне, сообщил РИА Новости источник в Кремле. Москва рассчитывает на поддержку Финляндией этого проекта. "Думаю, что они (Финляндия) в июне примут решение. Сигналов о том, что они этого не собираются делать, мы не получали", - сказал кремлевский представитель.

"Северный поток" (Nord Stream) соединит Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Для реализации проекта необходимы разрешения от стран, через воды которых он пройдет, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против этого проекта до сих пор выступают Эстония и Швеция, мотивируя это экологической опасностью, которую, по их мнению, может представлять строительство газопровода. Ранее в этом списке была и Финляндия. В целом процесс согласования планируется завершить к концу 2009 года.