В США оштрафовали российских дипломатов за сожжение бумаг и мусора

Власти Сан-Франциско взыщет штраф с российских дипломатов за черный дым над зданием дипломатической миссии. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел две недели назад: россияне нарушили закон о сожжении мусора и загрязнили воздух, еще и в тот день столбики термометров показывали +37.

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В ответ на требование Кремля сократить американских дипломатов в России, Вашингтон вынудил Москву закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Покидая здание, россияне наскоро начали сжигать бумаги. Официально говорили, что просто растопили камин.