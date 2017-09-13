В США оштрафовали российских дипломатов за сожжение бумаг и мусора

11:16, 13 сентября 2017
Мир
27 0

Инцидент произошел две недели назад: россияне нарушили закон о сожжении мусора и загрязнили воздух, когда покидали здание генконсульства в Сан-Франциско.

Власти Сан-Франциско взыщет штраф с российских дипломатов за черный дым над зданием дипломатической миссии. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел две недели назад: россияне нарушили закон о сожжении мусора и загрязнили воздух, еще и в тот день столбики термометров показывали +37.

Читайте такжеДесятки машин и правоохранительные органы США: появились детали обысков в торгпредстве России в Вашингтоне

В ответ на требование Кремля сократить американских дипломатов в России, Вашингтон вынудил Москву закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Покидая здание, россияне наскоро начали сжигать бумаги. Официально говорили, что просто растопили камин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оштрафовали российских дипломатов#дипломатов оштрафовали#в США дипломаты