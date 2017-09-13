В США оштрафовали российских дипломатов за сожжение бумаг и мусора
11:16, 13 сентября 2017Мир
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Инцидент произошел две недели назад: россияне нарушили закон о сожжении мусора и загрязнили воздух, когда покидали здание генконсульства в Сан-Франциско.
Власти Сан-Франциско взыщет пеню из российских дипломатов за дым над зданием дипмиссии
Власти Сан-Франциско взыщет штраф с российских дипломатов за черный дым над зданием дипломатической миссии. Об этом сообщает ТСН.
Инцидент произошел две недели назад: россияне нарушили закон о сожжении мусора и загрязнили воздух, еще и в тот день столбики термометров показывали +37.
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В ответ на требование Кремля сократить американских дипломатов в России, Вашингтон вынудил Москву закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Покидая здание, россияне наскоро начали сжигать бумаги. Официально говорили, что просто растопили камин.
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