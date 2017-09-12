Disney нашла нового режиссера для "Звездных войн"

Нового режиссера для девятого эпизода "Звездных войн" вместо уволенного Колина Треворроу назначили компании Disney и Lucasfilm, сообщает Variety.

Новый фильм снимет Джей Джей Абрамс, который помог перезагрузить франшизу, создав седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы". Он также примет участие в написании сценария вместе с Крисом Террио.

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Как заявила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, она рада, что Абрамс возвращается для завершения данной трилогии.

Среди других фильмов режиссера – "Звездный путь", "Стартрек: Возмездие", "Миссия: невыполнима - 3".

С режиссером Колином Треворроу, режиссером "Мир Юрского периода" компания рассталась "из-за различного видения проекта".