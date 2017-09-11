Британский миллиардер показал, во что ураган "Ирма" превратил его роскошный особняк на острове (видео)

17:46, 11 сентября 2017
Мир
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Стихия повредила большую часть зданий и растений на острове Некер.

Instagram Ричарда Брэнсона

Британский миллиардер Ричард Брэнсон показал на видео, что случилось с его роскошным домом на острове Некер, который пострадал от разрушительного урагана "Ирма". Видеозапись миллиардер опубликовал в своем Instagram.

По словам Брэнсона, стихия сильно повредила большую часть зданий и растений, а без жилья остались десятки тысяч человек.

На кадрах видно, что от некогда роскошного особняка остались практически одни лишь голые стены.

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Отметим, что остров-курорт Некер, на котором расположен особняк, принадлежит Ричарду Брэнсону, основателю бизнес-империи Virgin. Этот остров входит в число Британских Виргинских островов. Остров оказался в эпицентре мощнейшего за последние 10 лет урагана "Ирма".

Как сообщал УНИАН, острова Карибского бассейна первыми пострадали от урагана "Ирма" – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане. 

Сам миллиардер, несмотря на опасность бушующей стихии, отказался покидать свой остров и спасался от урагана "Ирма" в винном погребе.

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Теги: #ураган Ирма#дом ричарда брэнсона