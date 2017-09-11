Британский миллиардер показал, во что ураган "Ирма" превратил его роскошный особняк на острове (видео)

Британский миллиардер Ричард Брэнсон показал на видео, что случилось с его роскошным домом на острове Некер, который пострадал от разрушительного урагана "Ирма". Видеозапись миллиардер опубликовал в своем Instagram.

По словам Брэнсона, стихия сильно повредила большую часть зданий и растений, а без жилья остались десятки тысяч человек.

На кадрах видно, что от некогда роскошного особняка остались практически одни лишь голые стены.

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Отметим, что остров-курорт Некер, на котором расположен особняк, принадлежит Ричарду Брэнсону, основателю бизнес-империи Virgin. Этот остров входит в число Британских Виргинских островов. Остров оказался в эпицентре мощнейшего за последние 10 лет урагана "Ирма".

Much of the buildings and vegetation on Necker has been destroyed or badly damaged. But British Virgin Islands Hurricane #Irma story is not about Necker - it is about the tens of thousands of people who have lost their homes and their livelihoods. @virginunite is coordinating aid to local BVI families & communities affected - please donate to help http://www.virgin.com/unite/bvi-community-support-appeal Публикация от Richard Branson (@richardbranson) Сен 10 2017 в 2:25 PDT

Как сообщал УНИАН, острова Карибского бассейна первыми пострадали от урагана "Ирма" – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане.

Сам миллиардер, несмотря на опасность бушующей стихии, отказался покидать свой остров и спасался от урагана "Ирма" в винном погребе.