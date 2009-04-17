В Берлине электричка врезалась в товарный состав: 24 пострадавших

В Берлине пригородный пассажирский поезд врезался в товарный состав.

В результате аварии 24 человека пострадали, пятеро из них серьезно, сообщает Лента.русо ссылкой на телеканал ARD. Все пострадавшие отправлены в больницы.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 16 апреля, на вокзале "Каров". В результате столкновения первый и второй вагоны двухэтажного пассажирского поезда получили сильные повреждения, и сошли с рельс.

Тяжело раненый машинист пассажирского поезда оказался зажат в покореженной кабине. Его извлекли спасатели.

Сообщается, что товарный поезд состоял из цистерн, наполненных горючим. По предварительным данным, цистерны не повреждены.

Причины аварии, которая привела к нарушению в расписании движения пригородных поездов и скоростных поездов на маршруте Кельн-Берлин-Штральзунд, остаются неизвестными.