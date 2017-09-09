Страны Балтии просят не называть их "бывшими советскими республиками"

14:27, 09 сентября 2017
Мир
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Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях "бывшими советскими республиками", апеллируя к тому, что они были оккупированы СССР.

Послы объяснили, что страны были оккупированы СССР / from-ua.com

По инициативе Латвии послы трех Прибалтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения "бывшие советские республики". Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции, передает РБК.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с гибридной угрозой со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались бывшими советскими республиками.

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В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. 

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права.

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были оккупированы СССР. 

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Теги: #бывшие советские республики#оккупация Балтии#страны Балтии оккупация