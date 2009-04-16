Сомалийские пираты подали в суд на правительство Германии

Задержанные в начале марта в Аденском заливе кораблем военно-морского флота Германии сомалийские пираты подали в немецкий суд исковые заявления против властей ФРГ. Как передает немецкая радиостанция Deutsche Welle, граждане Сомали, обвиняемые в разбойном нападении на немецкое торговое судно "Курьер", теперь требуют от Германии возмещения ущерба.

Обвиняемый в пиратстве гражданин Сомали Али Мохаммед A.Д. направил в земельный суд Берлина составленное немецким адвокатом исковое заявление, в котором он требует от министерств обороны, юстиции и иностранных дел Германии возмещения как материального, так и морального ущерба в связи с неправомерной передачей его в руки кенийского правосудия.

Другой обвиняемый в морском разбое гражданин Сомали Мохамуд Мохаммед Х., также направивший иск в земельный суд Берлина, потребовал от МИДа ФРГ взять на себя оплату расходов на немецкого адвоката, а также предоставить последнему дипломатическую и консульскую поддержку в деятельности по представительству интересов Мохамуда Мохаммеда Х. в кенийском суде.

Ранее прокуратура Гамбурга, в компетенцию которой входит выдвижение обвинений в отношении лиц, совершивших преступления в отношении немецких морских судов, отказалась от передачи обвиняемых в пиратстве граждан Сомали в Германию. Согласно спешно заключенному в начале марта 2009 г. Евросоюзом и Кенией соглашению, судебное разбирательство по делу пиратов можно проводить в Кении.

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