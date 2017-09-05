Южная Корея во время учений продемонстрировала "готовность ответить КНДР"

08:34, 05 сентября 2017
Мир
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Отмечается, что в ходе учений использовались боевые снаряды.

REUTERS

ВМС Южной Кореи провели учения в Японском море, чтобы продемонстрировать «готовность ответить на провокации КНДР». Об этом сообщает «Ренхап».

В учения были задействованы фрегат Gangwon, патрульный корабль, несколько ракетоносцев, а также несколько высокоскоростных судов.

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Отмечается, что в ходе учений использовались боевые снаряды.

В ВМС страны добавили, что планируют еще несколько мероприятий для тренировки своих военнослужащих.

Напомним, ранее КНДР заявила об успешном испытании водородной боеголовки.

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Теги: #Ракетные испытания КНДР#КНДР запустила ракету