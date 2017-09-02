Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной - СМИ

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил о намерении построить забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от диких кабанов.

Как сообщает Польское радио, в течение двух-трех недель станут известны результаты анализа правовых и экологических условий сооружения забора длиной 729 км.

Читайте такжеЧума свиней: опасное заболевание зафиксировали еще в двух областяхМинистр сельского хозяйства Польши сообщил, что стоимость строительства составит 130 млн злотых (30 млн евро).

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси.

По словам Юргеля, забор необходимо построить, несмотря на то, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно сократиться. Самые опасные месяцы для развития этого заболевания - это июнь, июль и август.

Министр напомнил о недавно введенном ужесточении требований по биострахованию. В частности, Польская охотничья организация обязана до 30 ноября сократить количество диких кабанов на территории, находящейся под угрозой появления АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Фермеры, которые не смогут выполнить требований биострахования, могут добровольно отказаться от выращивания свиней. Такую декларацию оформили более 3 тыс. хозяйств, в которых находится около 35 тыс. свиней. По словам министра, в таких случаях предусмотрены средства на компенсацию.

С момента появления АЧС в Польше 14 февраля 2014 года до настоящего времени обнаружено 93 очага этого заболевания в трех воеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения АЧС диких кабанов.