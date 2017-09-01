НАТО готовит реакцию на ракетную программу России - СМИ

Среди стран-членов НАТО распространено тайный документ, в котором говорится о возможных вариантах ответа Альянса России на предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который действует уже 30 лет. Об этом сообщили немецкие СМИ Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR в пятницу, 1 сентября, со ссылкой на собственные источники, пишет DW.

Документ содержит всего 39 пунктов относительно возможных мер реагирования на нарушение Россией указанного договора. Среди них - установка систем раннего предупреждения, расширение программы ядерного сдерживания со стороны НАТО и системы обороны против подводных лодок, а также применение в Европе американских бомбардировщиков B-2 и B-52 в Европе.

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Официальный представитель НАТО в ответ на запрос немецких СМИ отказался подтвердить существование упомянутого документа, однако подтвердил, что в НАТО ведутся дискуссии о соблюдении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и его влияние на политику безопасности НАТО.

Подписанный в 1987 году бессрочный договор между СССР и США запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500) и малой (от 500 до 1000) дальности. США неоднократно обвиняли Россию как правопреемницу СССР в нарушении условий договора. В то же время Москва делает такие же упреки в сторону Вашингтона.