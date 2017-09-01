Молдова депортировала делегацию РФ, которая ехала в Приднестровье

Так называемое «МИД Приднестровья» сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники Пограничной полиции запретили въезд на территорию Молдовы членам делегации из России и Южной Осетии, которые направлялись в Приднестровье, сообщает "NewsMaker".

В сообщении говорится, что депортировали президента коллегии военных экспертов России, почетного председателя Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадетов России» Александра Владимирова, членов делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации главы Южной Осетии Игорем Козаевых, помощником исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволодом Железнова.

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В непризнанной республике такие действия Кишинева назвали "фильтрацией "зарубежных гостей».

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что вывод российских военных из Приднестровья инициируют те, кто хочет войны РФ с Украиной и Молдовой.

«Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой», - считает Лавров.