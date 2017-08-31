В Польше почти 30 человек пострадали в результате столкновения поездов (фото)

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским. Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой RMF24.

Авария, причины которой пока не известны, произошла около 22.00 30 августа.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это повлекло столкновение с поездом "Погория" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, который двигался согласно правилам", - сообщил пресс-секретарь польских железных дорог Мирослав Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда. Всего в поезде находились около 200 человек. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей.

Причины аварии расследует специальная комиссия.