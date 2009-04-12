Американцы убили пиратов, удерживавших капитана-заложника

Военнослужащие ВМС США в результате операции в воскресенье освободили капитана американского контейнеровоза Maersk Alabama Ричарда ФИЛЛИПСА, которого сомалийские пираты удерживали в плену с 8 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванное высокопоставленное ответственное лицо в США.

Состояние Р.ФИЛИПСА оценивается как хорошее, он не ранен.

В результате операции американских военных трое из удерживавших капитана пиратов убиты, один задержан.

В ночь на среду, 8 апреля, сомалийские пираты в Индийском океане предприняли попытку захватить судно Maersk Alabama с американской командой на борту, однако морякам удалось отбить корабль. Морские разбойники взяли в заложники капитана и требовали за него выкуп в 2 миллиона долларов. До последнего времени пираты с заложником находились в спущенной с корабля спасательной лодке в открытом море.