Россия отрицает, что привела в готовность армию на границе Грузии
01:01, 12 апреля 2009Мир
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Заявление Минобороны
Сообщения о том, что части 58-й армии Минобороны Российской Федерации на границе Грузии и Южной Осетии приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель Минобороны.
«Повышенная боеготовность не вводилась ранее. В настоящее время ее также нет», - сказал собеседник агентства.
Напомним, что на днях в ряде СМИ появилась информация о том, что части 58-й российской армии, расположенные вблизи Абхазии и Южной Осетии, приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Подразделения 58-й армии участвовали в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года.
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