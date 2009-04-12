Россия отрицает, что привела в готовность армию на границе Грузии

Сообщения о том, что части 58-й армии Минобороны Российской Федерации на границе Грузии и Южной Осетии приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель Минобороны.

«Повышенная боеготовность не вводилась ранее. В настоящее время ее также нет», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что на днях в ряде СМИ появилась информация о том, что части 58-й российской армии, расположенные вблизи Абхазии и Южной Осетии, приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Подразделения 58-й армии участвовали в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года.