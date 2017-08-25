"Никаких больше клоунов, Дональд": Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по его книгам

Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть фильмы, снятые по его книгам, в ответ на то, что Трамп заблокировал его в Twitter. Об этом Кинг написал в своем микроблоге.

"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Никаких больше клоунов, Дональд", - написал он.

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Отметим, что главный анагонист фильма "Оно" выступает в облике страшного клоуна.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заблокировал в микроблоге Twitter американского писателя Стивена Кинга, запретив тому читать его сообщения. Сам писатель связывает данный инцидент с его постоянной критикой деятельности Трампа. Так, в феврале Кинг написал, что Трамп "запутывает" отношения Америки с Австралией и назвал Трампа импульсивным идиотом. А в мае этого года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.