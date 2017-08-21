Полиция задержала исполнителя теракта в Барселоне - СМИ

Полиция Каталонии задержала исполнителя теракта в Барселоне – Юнеса Абуякуба, который был за рулем микроавтобуса, совершившего наезд на людей на туристической улице Ла Рамбла, передает ЕвроПравда со ссылкой на La Vanguardia.

Задержание было проведено в муниципалитете Сан-Садурни-д'Анойа, что в районе Ал Пенедес провинции Барселона.

Читайте такжеПолиция Каталонии опубликовала фотографию предполагаемого терористаПолиция Каталонии официально не подтвердила задержание Абуякуба. Но ранее в Twitter сообщила о проведении спецоперации в этом же районе.

В то же время ряд испанских СМИ сообщил о ликвидации полицией мужчины с поясом смертника в муниципалитете Субиратс. Пока не понятно, как эти два инцидента связаны между собой.

22-летний марокканец Юнес Абуякубединственный из 12 подозреваемых по делу о терактах, который до сих пор оставался на свободе.

Как сообщал УНИАН, 17 августа втуристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали осуществить аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.