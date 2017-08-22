Тела моряков с эсминца США нашли в поврежденной части корабля

Водолазы нашли останки тел американских моряков с эсминца "John McCain S", который столкнулся с танкером, но не в открытом море, где второй день продолжается поисковая операция, как сообщает BBC.

Останки тела обнаружили, когда водолазов отправили осматривать повреждения корпуса корабля, который сейчас находится на военной базе в Сингапуре. Тела скольких моряков были обнаружены, не сообщается.

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Командующий Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что малайзийские военные нашли одно тело, однако личность погибшего пока не установлена.

После аварии стало известно об исчезновении 10 моряков, корабли нескольких стран ищут их у побережья Малайзии.

Как сообщал УНИАН, ракетный эсминец ВМС США "John S. McCain", который двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура,столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии.