Нападение с ножом на прохожих в Финляндии: количество погибших возросло, злоумышленник "похож на иностранца"

В результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в центре финского города Турку скончались два человека. Как сообщает финское издание Yle, полиция не комментирует, идет ли речь о терроризме.

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Подозреваемый пока только один, но выясняется возможная причастность других лиц.

"Молодой человек поначалу на торговой площади ударил ножом двоих. Потом чуть дальше - еще несколько. Всего 8 человек. 2 умерли. Полиция схватила подозреваемого", - сообщает издание.

Отмечается, что задержание произошло через 20 минут после сигнала бедствия - полицейский выстрелил злоумышленнику в ногу, благодаря чему он и был задержан.

Личность задержанного пока неизвестна, его доставили в больницу. Скорее всего, речь идет об иностранце (человек, похож на иностранца). Полицейские связались с иммиграционной службой, чтобы проверить, зарегистрирован ли он там.

Как сообщалось ранее, полицейские открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек. Нападавший ранен в ногу. Инцидент произошел на торговой площади Пуутори в центре финского города. Очевидцы рассказали, что мужчина напал, в частности, на женщину с детской коляской.