Под Барселоной задержали второго подозреваемого в теракте

В городе Манльеу под Барселоной задержан второй подозреваемый по делу о теракте, произошедшем 17 августа. Об этом сообщает каталонский телеканал TV3 без указания источника, передет Медуза.

Информацию о том, что по делу задержаны двое, подтвердил глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт.

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Ранее в Манльеу был задержан первый подозреваемый в теракте. СМИ предполагают, что это Дрисс Укабир, которого назвали одним из исполнителей теракта. Мэр города Риполь подтвердил, что задержан был именно он, передает 20 minutos. Сообщалось и о задержании второго подозреваемого, но подтверждения этому не было.

Кроме того, в пригороде Барселоны полицией был застрелен мужчина, который на машине прорвал оцепление в районе Рамблы и уехал из города. Связан ли он с терактом, неизвестно.

Напомним, 17 августа фургон наехал на прохожих в туристическом центре Барселоны. Пострадали, по данным полиции, 32 человека. Официально сообщается об одном погибшем; по данным СМИ, жертв может быть 13.