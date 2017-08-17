Наезд машины на толпу в Барселоне: полиция задержала одного из подозреваемых - СМИ

Испанский канал RTVE сообщил, что один из подозреваемых в теракте в центре Барселоны задержан. Об этом пишет Associated Press.

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Местные власти не предоставляют информации о том, кто стоит за атакой. Имя задержанного также пока не называют.

Как сообщалось ранее, бус, который въехал в людей, арендовал Дрисс Укабир. Мужчина с таким именем есть в Facebook и он похож на фото, показанные местными СМИ. В информации на странице указано, что он живет в Риполи. Этот город находится неподалеку от Барселоны. Второй фургон нашли в городе Вик по пути из Барселоны в Риполи.