Полиция Барселоны ищет второй фургон после наезда на толпу в центре города - СМИ

Полиция Барселоны ищет второй фургон, который мог, предположительно, быть связан с инцидентом — наездом автомобиля на толпу в центре города, сообщает El Periodico.

Предполагается, что причастные к инциденту могли арендовать второй автомобиль для того, чтобы скрыться.

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По данным LaVanguardia, полиция разыскивает двух человек.

Ранее СМИ сообщили, что полиция квалифицировала наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны как теракт. В настоящее время есть информация о двух жертвах и более 20 пострадавших.