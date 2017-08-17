Полиция Барселоны ищет второй фургон после наезда на толпу в центре города - СМИ
20:00, 17 августа 2017Мир
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Предполагается, что причастные к инциденту могли арендовать второй автомобиль для того, чтобы скрыться.
В настоящее время есть информация о двух жертвах / фото twitter.com/mustafa__bag
Полиция Барселоны ищет второй фургон, который мог, предположительно, быть связан с инцидентом — наездом автомобиля на толпу в центре города, сообщает El Periodico.
Предполагается, что причастные к инциденту могли арендовать второй автомобиль для того, чтобы скрыться.
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По данным LaVanguardia, полиция разыскивает двух человек.
Ранее СМИ сообщили, что полиция квалифицировала наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны как теракт. В настоящее время есть информация о двух жертвах и более 20 пострадавших.
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