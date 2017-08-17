Теракт в Барселоне: были ранены до 25 человек - СМИ

Врезавшийся в толпу в Барселоне грузовик убил по меньшей мере двух людей, еще 20-25 пострадали. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеПолиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на толпу людей терактом

По словам полицейских источников, которых цитирует местный журналист Хосе Мигель Калатаюд, ранения получили от 20 до 25 человек.

Нападавшие сбежали пешком и скрылись в одном из баров. Сообщается, что они вооружены. Также в СМИ была информация, что нападавшие захватили заложников.

Общественные мероприятия в связи с Фестивалем Грасии, который проходит с 15 по 21 августа в Барселоне, были отменены.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, есть погибшие и раненые. Полицейские рекомендовали избегать этого района.