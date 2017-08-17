Теракт в Барселоне: были ранены до 25 человек - СМИ

19:58, 17 августа 2017
Мир
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Нападавшие сбежали пешком и скрылись в одном из баров. 

Теракт в Барселоне / фото Christopher Rodríguez

Врезавшийся в толпу в Барселоне грузовик убил по меньшей мере двух людей, еще 20-25 пострадали. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По словам полицейских источников, которых цитирует местный журналист Хосе Мигель Калатаюд, ранения получили от 20 до 25 человек.

Нападавшие сбежали пешком и скрылись в одном из баров. Сообщается, что они вооружены. Также в СМИ была информация, что нападавшие захватили заложников.

Общественные мероприятия в связи с Фестивалем Грасии, который проходит с 15 по 21 августа в Барселоне, были отменены. 

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, есть погибшие и раненые. Полицейские рекомендовали избегать этого района.

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