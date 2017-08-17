В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, есть пострадавшие
18:32, 17 августа 2017Мир
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Власти рекомендовали временно избегать места происшествия.
Иллюстрация / REUTERS
Микроавтобус врезался в десятки людей в центре Барселоны. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters. Сообщается также о "нескольких пострадавших".
Чрезвычайные служба Каталонии сообщили в твиттере, что инцидент произошёл на Пласа-де-Каталунья, рекомендовали избегать этого района.
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