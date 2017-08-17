В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Микроавтобус врезался в десятки людей в центре Барселоны. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters. Сообщается также о "нескольких пострадавших".

Чрезвычайные служба Каталонии сообщили в твиттере, что инцидент произошёл на Пласа-де-Каталунья, рекомендовали избегать этого района.