В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, есть пострадавшие

18:32, 17 августа 2017
Мир
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Власти рекомендовали временно избегать места происшествия.

Иллюстрация / REUTERS

Микроавтобус врезался в десятки людей в центре Барселоны. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters. Сообщается также о "нескольких пострадавших".

Чрезвычайные служба Каталонии сообщили в твиттере, что инцидент произошёл на Пласа-де-Каталунья, рекомендовали избегать этого района.

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Теги: #інцидент у Барселоні#автомобіль протаранив натовп