В Евросоюзе призывают к мирному разрешению кризиса вокруг КНДР
ЕС поддерживает усилия, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова невоенными средствами, заявила Федерика Могерини. По ее словам, ЕС не исключает новых санкций против КНДР.
Страны ЕС намерены активизировать дипломатические усилия, направленные на преодоление кризиса вокруг Северной Кореи. "Евросоюз поддерживает совместную с партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в ночь на вторник, 15 августа, после встречи постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, как сообщает DW.
Экстренное заседание по ситуации вокруг КНДР комитета по политике и политике безопасности Евросоюза проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.
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По словам Могерини, "ЕС готов поддержать процесс, направленный на установление надежного и серьезного диалога Северной Кореи с международным сообществом до разрешения кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире". Для этого, по мнению Могерини, Брюссель намерен расширить диалог с участниками переговоров так называемой "шестерки", пытавшейся с 2003 по 2009 год разрешить корейский кризис. В нее входили представители США, Китая, Японии, Южной Кореи, России и КНДР.
В то же время Евросоюз призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые бы усилили напряженность". В связи с ускорением Пхеньяном разработки своих ядерных и ракетных программ Могерини пригрозила КНДР новыми санкциями. По ее словам, Брюссель не исключает новых мер, соразмерных вызовам.