Пентагон заявил о вероятности полномасштабной войны в случае удара КНДР по США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ракетный удар Северной Кореи по территориям Соединенных Штатов может привести к полномасштабным военным действиям, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям", - сказал глава Пентагона.

По словам Мэттиса, Вашингтон мгновенно узнает о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам.

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Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что в случае нападения КНДР на США Канберра поможет Вашингтону отразить удар Пхеньяна.

Напомним, 9 августа сообщалось, что северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Отмечалось, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности "Хвасон-12", впервые запущенной 14 мая.