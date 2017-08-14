Сербия отказывается от прежней позиции по Косово и предлагает разделить регион

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его мнению, разрешит конфликтную ситуацию вокруг этой бывшей сербской провинции.

Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, должна отделиться и перейти в подчинение Сербии, говорится в статье Дачича в правительственной газете Novosti, опубликованной в понедельник, 14 августа, передает DW.com.

Вместе с тем оставшимся в Косово сербам следует предоставить значительную автономию, а средневековые сербские монастыри в Косово должны получить особый автономный статус по модели греческого Афона, считает глава МИД Сербии.

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В своей статье Дачич отходит от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Прежняя политика Сербии по Косово "потерпела полное поражение", указал политик.

В Косово, вероятно, отклонят идею сербского министра, пишет агентство dpa. США и ЕС ранее высказывались против любых изменений границ на Балканах. К настоящему моменту Республику Косово признали 114 государств.