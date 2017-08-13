Иран поставляет России компоненты тяжелого вооружения вопреки резолюции СБ ООН - СМИ

Иран поставляет России компоненты тяжелого вооружения, нарушая таким образом соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН.

Об этом сегодня сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах, передает Deutsche Welle.

По информации издания, в июне иранские самолеты дважды приземлялись на авиабазе Хмеймим в Сирии, где дислоцирована российская авиация, которая участвует в боевых действиях на стороне сирийского правительства. После этого доставленный ими груз перевезли на грузовиках в порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ. Оттуда компоненты вооружений переправили морем в Новороссийск. О какой именно технике идет речь, не сообщается.

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В доказательство этой информации Welt am Sonntag обнародовало, в частности, спутниковый снимок, на котором, как утверждается, изображен иранский самолет на аэродроме Хмеймим.

Waffen-Embargo: So umgeht Russland die UN-Sanktionen gegen den Iran https://t.co/tJujlDNoWIpic.twitter.com/kna9Ucp5Gc — WELT (@welt) August 13, 2017

Такие действия России и Ирана, если они действительно имели место, нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН от июля 2015 года, в которой предусмотрены ограничительные меры в отношении Тегерана, сохранившиеся после достижения соглашения об иранской ядерной программе.

Напомним, 2 августа президент США подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций. Законопроект также был одобрен Палатой представителей.