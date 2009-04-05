Обнародованы результаты exit-polls в Молдавии

Согласно обнародованным результатам exit-polls, на прошедших 5 апреля 2009 г. парламентских выборах в Молдавии победу одержала Партия коммунистов Молдавии.

По данным опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, за нее проголосовали 44,7% избирателей.

За Либерально-демократическую партию Молдавии свои голоса отдали 14%, Либеральную партию - 14,05%. Согласно данным exit-polls, Альянс "Наша Молдавия" поддержало 9,9% опрошенных избирателей. Остальные участники выборов, по данным опросов, не преодолели 6-процентный избирательный порог, установленный для партий, и 3-процентный барьер - для независимых кандидатов.

Опрос проводился на 200 избирательных участках, погрешность составляет 1%. Обнародование предварительных результатов выборов в парламент ожидается утром 6 апреля.

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